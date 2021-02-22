Захотел познакомиться с сыном Сашей: что делал Мягков дома у Малахова за полтора месяца до смерти

Как оказалось, актер был в прекрасных отношениях с телеведущим.

Знакомый семьи Александра Мягкова и его жены Анастасии Вознесенской заявил, что актер за полтора месяца до смерти в конце декабря 2020 года приезжал домой к известному телеведущему Андрею Малахову. Он вдруг захотел познакомиться с его трехлетним сыном Сашей от Натальи Шкулевой.

Малахов предложил Мягкову записать интервью. Дело в том, что телеведущий сейчас как раз делает серию бесед с известными артистами, которые через годы будут пересматривать потомки. Андрей Мягков удивился количеству камер в доме Андрея Малахова, но в интервью не отказал. В разговоре с телеведущим звездный актер подтвердил, что они просто обожают детей, хотя своих им Бог не дал.

«У нас с Настей детей нет — Бог не наградил. А вот племянников очень много. И это радость — я их очень всех люблю!» Андрей Мягков

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности. Его жена Анастасия Вознесенская не присутствовала на церемонии прощания из-за плохого самочувствия, сообщает «Комсомольская правда».

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