«Все есть, пенсия хорошая»: представитель Вознесенской опроверг слухи о бедности вдовы Мягкова

Как отметил близкий к семье человек, актриса ни в чем не нуждается.

Представитель вдовы Андрея Мягкова актрисы Анастасии Вознесенской опроверг слухи, что женщина едва сводит концы с концами после смерти любимого мужчины, с которым прожила вместе более полувека.

«Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности. Все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники».

Представитель Анастасии Вознесенской

Как отметил представитель, у Вознесенской две сестры. У каждой из них по трое детей. У Мягкова также есть сестра. У той двое детей. Они все сейчас поддерживают Анастасию Вознесенскую и находятся в ее квартире, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Вдова актера не появилась на церемонии прощания в МХТ имени Чехова. Не приехала она и на кладбище, чтобы проводить мужа в последний путь.

Смотрите также: