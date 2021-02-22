«Тине очень нравится Богомолов»: Топурия заявила, что Канделаки «запала» на мужа Собчак

По итогам минувшей недели режиссер Константин Богомолов сообщил, что дал с десяток интервью. Кинодеятель среди множества глаз, вглядывавшихся в него при беседе, выделил особо одни-единственные – глаза любимой жены Ксении Собчак.

«Думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни», — признался Богомолов.

Однако, Собчак отпустила в комментариях шутку про свою «заклятую подругу»: «Ты про Тину Канделаки?».

Богомолов успел пообщаться с Канделаки, и, видимо, Собчак это несколько задело. Масла в огонь подлила Кети Топурия. Она заявила у себя в Instagram:

«Мы смотрим интервью Богомолова у Тины. И мы поняли, что Тине очень нравится Богомолов», — заключила звезда.

«Ксюша!», — призвала певица Собчак обратить внимание на это ее наблюдение. Но, похоже, что «блондинка в шоколаде» уже успела сделать свои выводы.

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