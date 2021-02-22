«Он сейчас загружен бизнесом»: Джокер объяснил, почему не общается с Тимати

По словам музыканта, рэпер сегодня, скорее, уже не артист, а продюсер.

Музыкант Доминик Джокер признал, что практически перестал общаться со своим давним другом, рэпером Тимати, с которым они много лет назад вместе выступали в популярной группе «Банда» после участия в «Фабрике звезд».

«С Тимоном не особо общаемся. Он сейчас загружен бизнесом. Поднятием нового лейбла. Когда пересекаемся, конечно, вспоминаем всякое, делимся планами. Его сейчас, скорее, можно где-то встретить не как артиста, а как продюсера». Доминик Джокер

Как отметил музыкант, он не забывает еще одного члена «Банды» — Ратмира Шишкова. Общается с его мамой и дочкой, которая уже взрослая. Также он рад, что Тимати назвал сына Ратмиром в честь погибшего друга. Это, как он думает, прекрасная память о рэпере. По словам Джокера, жизнь внесла свои коррективы и группа «Банда» уже не могла существовать после смерти Ратмира Шишкова, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Доминик Джокер и Тимати сдружились на проекте «Фабрика звезд-4». Ратмир Шишков, входивший в «Банду», погиб в ДТП в марте 2007 года.

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