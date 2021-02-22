«Раскрыл практически сразу»: Ревва рассказал, как Киркоров вычислил его на «Маске»

Как отметил шоумен, он рад, что попал в этот проект.

Юморист и шоумен Александр Ревва, который во втором сезоне шоу «Маска» на канале НТВ заменил коллегу Гарика Мартиросяна в составе жюри, заявил, что очень рад принять участие в этом проекте. При этом он быстро сдружился с другими членами жюри. В частности, с поп-королем Филиппом Киркоровым, который председатель экспертной комиссии.

Как отметил Ревва, у него отлично развита интуиция на генетическом уровне. Он уверен, что коллегам не раз за время проекта это его качество пригодится. Уже в первом выпуске от стал примерно догадываться, кто есть кто.

Любопытно, что сначала Ревву организаторы проекта тщательно скрывали. На сцене в первый раз он появился, к примеру, в маске. Однако, как сказал шоумен, его достаточно быстро вычислили.

«Киркоров, как оказалось, меня раскрыл практически сразу. Узнал по походке, а Тимур Родригез еще в профайле смог разгадать подсказку». Александр Ревва

Напомним, что не так давно стартовал второй сезон шоу «Маска». Победителем первого стал музыкант Анатолий Цой в образе Льва, сообщает «СтарХит».

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