«Видно, что появился мужчина»: Климова в секси-чулках и кружевном белье подразнила поклонников

Екатерину Климову многие зрители знают по ее ролям в сериалах «Бедная Настя» и «По законам военного времени». Однако есть счастливцы, которым удалось лицезреть звезду на театральной сцене в образе булгаковской Маргариты.

Трудно найти артистку более подходящую на эту роль. Помимо великолепной фигуры, выразительных зеленых глаз, у актрисы есть харизма, которую трудно описать словами. Это просто чувствуется. Возможно, именно поэтому армия ее поклонников растет день ото дня.

Почитатели таланта Климовой обнародовали в фан-аккаунте звезды фото, сделанное за кулисами спектакля «Мастер и Маргарита». На снимке знаменитая брюнетка предстает в шелковом кружевном белье и секси-чулках. Этот кадр имел оглушительный успех у публики, поклонники в очередной раз восхитились ее красотой и магнетизмом. А кое-кто разглядел в ее больших глазах блеск, который возникает при особых обстоятельствах. «Видно, что появился мужчина», «Так взгляд горит, когда женщина влюблена», — написали фолловеры.

«Всегда наблюдаю за тобой и восхищаюсь. Такая классная!!!», «Фигура, как у девочки. Наверное, это результат каждодневного тяжелого труда», «Боже, какие ножки!», «Такая стройненькая, идеальная фигура, при этом с формами. Интересно, вы весите больше 50?», «Ваша фигура — пример для подражания», — также отметились пользователи Сети.

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