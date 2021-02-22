Бил афроамериканца, уехал в Китай: как живет сын Цивина, который «обчистил» семью Баталовых

Петр был крайне непростым подростком и регулярно попадал в неприятные истории.

Сын юриста Михаила Цивина Петр, как рассказали в программе «Новые русские сенсации» на НТВ, был крайне непростым подростком и регулярно попадал в различные неприятные истории.

Самый громкий инцидент с его участием случился в начале двухтысячных годов. Тогда молодой человек избежал тюрьмы только благодаря связям отца. Вместе с друзьями в один из дней Петр набросился на афроамериканца в электричке. Они избивали мужчину ногами. В итоге Петр оказался в отделении.

Отцу удалось договориться, и нерадивый наследник вышел сухим из воды. Долгие годы сын Михаила Цивина жил с отцом и женой юриста, актрисой Натальей Дрожжиной. От матери Петра он ушел. Дрожжина, как рассказала бывшая домработница семьи, недолюбливала подростка.

«Папа его отмазал со своими связями. Потом он жил с ними, но Наталья его терпеть не могла. Ничего не делала, чтобы он стал ей близким человеком». Бывшая домработница Михаила Цивина

В итоге Цивин отправил сына в Израиль учиться в престижный колледж, а затем он уехал в Китай. Там наследник Михаила Цивина занимается продажами и организует мебельные туры для россиян.

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина проходят по уголовному делу, связанному с семьей актера Алексея Баталова. Они могут быть причастны к краже больших денег у вдовы и его дочери, а также махинациями с недвижимостью.

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