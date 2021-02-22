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Исполнился месяц: Топурия нарядила малыша Адама в голубой комбинезончик

Наследник певицы и Льва Деньгова накануне отметил первую дату со дня рождения.

Исполнился месяц: Топурия нарядила малыша Адама в голубой комбинезончик
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Певица Кети Топурия в новом году стала мамой во второй раз. Она родила сына Адама в браке с бизнесменом Львом Деньговым. Девушка тщательно скрывала свое «интересное положение», но все тайное стало явным. И накануне малышу уже исполнился один месяц.

То, что чужие дети растут очень быстро, знает каждый. В гостях у Топурии побывала ее давняя подруга и визажист Ольга Романова. Она понянчилась с малышом певицы и поразилась тому, что пять лет назад точно так же держала на руках первенца певицы – дочку Оливию.

Звездная мама нарядила наследника в голубой комбинезончик. Шапочку крохе она одевать не стала, и стало заметно, какие уже длинные волосики у Адама на голове. Наследник растет жгучим брюнетом, в маму и папу. По традиции, личико крохи звезда пока скрывает.

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