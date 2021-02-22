«Талант должен раздаривать, а не строить замки»: Соседов возмутился богатством Галкина

Сергей Соседов на шоу «Эмпатия Манучи» заговорил о состоянии Максима Галкина. Он искреннее убежден, что денег у юмориста столько, что его дети и даже внуки могут больше не работать. При этом музыкальный критик считает, что это несправедливо. Артисты за один лишь талант не должны получать огромные гонорары.

«Галкин очень талантлив, это никто не отрицает. Но я не понимаю, почему люди за свои таланты должны иметь миллиарды, а кто имеет талант меньше или не имеет вовсе должен прозябать. Я не понимаю это! Если тебе дан талант, ты его должен раздаривать, а не брать за это миллиарды и строить потом замки. Я мог бы понять, если бы он с трудом зарабатывал своими пародиями, а потом бы попадал в Кащенко лечиться… Вот тогда я бы сказал: «Да, как человек зарабатывает! Потом, кровью, болезнями! Конечно, ему надо много платить». Но, когда человек в легкую пародирует того, второго, третьего, пятого, десятого…», — сказал Соседов.

По его мнению, если бы Максиму было сложно пародировать, зрители бы видели его раз в месяц. Критик считает, богатые представители российского шоу-бизнеса, вместо сумасбродных покупок могли бы поделиться своим богатством с народом. Например, помочь сиротам, нуждающимся людям, построить больницу в отдаленном районе или детский дом.

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