«Цветок должен быть немного распущен»: 20-летняя девушка Моргенштерна в корсете засветила упругую грудь

Рэпер Моргенштерн несколько лет встречается с Диларой Зинатуллиной. Они оба из Уфы, и три года строили отношения, однако позже сделали перерыв. Как впоследствии признался музыкант, он продолжил любить бывшую, и на радость фанатам пара снова воссоединилась, и сейчас их часто видят вместе.

Дилара – студентка, она учится дистанционно в Уфимском университете на направлении нефти и газа, активно ведет блоги и снимает TikTok. Кроме того, как и бойфренд, обожает эпатировать публику неоднозначными фотографиями. Как на этот раз: Дилара разместила подборку фото, в которых позирует перед зеркалом в нижнем белье.

На девушке Моргенштерна – нейлоновые колготки и корсет, который подчеркнул упругую грудь красавицы.

«Женщина красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен», — процитировала девушка Еву Лонгорию.

Подписчики Дилары поспешили заметить: «Алишеру повезло с такой девушкой», «Ого богиня», «Горячая штучка», «А ты ведь правду говоришь, ты очень красивая», «Шикарная».

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