Мамина радость: Топурия позволила стилисту понянчиться с малышом Адамом

Сынок певицы и Льва Деньгова отметил месяц со дня своего рождения.

В январе певица Кети Топурия во второй раз стала мамой. Она подарила мужу Льву Деньгову сына, которого назвали Адамом. Беременность звезда тщательно скрывала, рассекретив ее лишь на больших сроках, а вот о рождении крохи сообщила лично.

21 февраля Адаму исполнился ровно месяц. Малыш уже заметно подрос, мама полностью погружена в уход за новым членом семьи. Накануне в гостях звезда принимала свою подругу и стилиста Ольгу Романову, с которой дружит десять лет. Она позволила гостье понянчится с сыночком, и визажист позировала с Адамом на руках.

Девушка вспомнила, что у нее есть такая же фотография со старшей дочкой Топурии, и показала обе:

«Адам и Оливка @olivia_geykhman на фотках почти одного возраста!!! Такая прелесть», — подписала снимки Ольга Романова. И добавила: «Моя уже теперь многодетная мамочка @keti_one_official, поздравляю тебя с сыночком».

Подписчики поспешили усыпать девушек комплиментами: «Девчата, да вы только краше стали за 10 лет! Поздравляю, легкого материнства», «Какие чудесные фотографии!!», «Что за красотки».

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