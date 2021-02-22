«Если не больше»: 56-летняя Алиса Мон призналась в восьми абортах

Звезда 90-х много раз прерывала беременности от разных мужей.

Популярная в 90-е годы певица Алиса Мон стала героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Звезда поведала много откровенных тайн о себе и своей личной жизни. Официально замужем она была дважды, и воспитала единственного сына Сергея от второго брака, который сегодня занимается музыкой.

Однако, стало известно, что у ее наследника могли бы быть братья или сестры, причем как старшие, так и младшие. Но этого не произошло. И Алиса Мон рассказала, почему:

«С первым мужем не хотела детей. Три аборта, мое решение не рожать, и он не виноват, просто я не видела его мужем», — рассказала звезда.

Первым супругом Мон стал Василий Маринин, гитарист группы «Лабиринт». Вторым стал тиран и газлайтер Сергей Муравьев, от которого она сбежала с маленьким больным ребенком в надежде спастись от избиений и унижений. Позже были мимолетные романы и большая любовь, которую Мон отпустила, не позволив себе быть счастливой.

— Сколько раз ты принимала решение о прерывании беременности?, — в лоб спросила Кудрявцева. — Много. Около восьми, если не больше, — разоткровенничалась певица.

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