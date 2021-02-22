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Дивная грация: Виктория Лопырева показала свой танец живота

Модель посещает хореографическую студию в Дубае, где прокачивает свои навыки.

Дивная грация: Виктория Лопырева показала свой танец живота
Виктория Лопырева. Фото: Global look press

37-летняя модель, общественный деятель и «Мисс Россия – 2003» Виктория Лопырева сейчас отдыхает в Дубае вместе с сыном Марком Лионелем. Пока отец ребенка Игорь Булатов в должности премьер-министра Республики Коми трудится на благо жителей, его возлюбленная решила научиться танцу живота. Девушка сняла видео, на котором в топе и мини-шортах исполняет движения бедрами.

 

Лопырева берет уроки в одной из местных студий. Девушка спросила, стало ли у нее получаться лучше, чем в прошлый раз, и 95% подписчиков ответили «да». Девушка на видео держится вполне уверенно и владеет телом не хуже преподавателя.

К слову, Виктория Лопырева очень много внимания уделяет не только собственному развитию, но и воспитанию сына. Малышу уже 2 года, и знаменитая мама считает, что с самого рождения родители должны поддерживать ребенка в его стремлениях и начинаниях. Нужно, по ее мнению, учиться смотреть на мир глазами малыша.

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