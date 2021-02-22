По совету Васильева: Лобода поддержала тренд на дубленки, выбрав серую модель оверсайз

Звезда предстала в наряде из овчины удлиненной модели с разрезами по бокам.

Звезда предстала в сером наряде из овчины удлиненной модели с разрезами по бокам.

Хоть дело и идет к весне, февральские ночи по-прежнему морозны и заставляют утепляться. Светлана Лобода, закончившая работу глубоко за полночь, немного прогулялась по улице, беззаботно напевая и дефилируя. При этом красавица поддержала тренд на дубленки, представ в сером наряде из овчины удлиненного фасона – в пол и с разрезами по бокам.

Обратить внимание на дубленки в нынешнем сезоне советовал историк моды Александр Васильев. Телеведущий рассказал, что пик популярности эта верхняя одежда переживала в 70-е годы прошлого столетия, и сейчас. Однако если в прошлом дубленки шили исключительно из натуральных материалов, то сегодня на острие – тренд из эко-овчины.

К слову, дубленки имеют в гардеробе многие звездные модницы. В их числе Ольга Бузова, Виктория Лопырева, Екатерина Шпица и многие другие.

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