«У нас весело!»: счастливая Пугачева показала посиделки с друзьями

Легенда эстрады часто встречается с дорогими людьми, чтобы что-то отпраздновать или поболтать по душам.

71-летняя Алла Пугачева уже давно завершила музыкальную карьеру и теперь редко появляется даже на официальных мероприятиях. Легенда эстрады посвятила себя семье – любимому мужу Максиму Галкину и их общим детям – двойняшкам Лизе и Гарри. Примадонна регулярно делает с ними уроки музыки, помогая развить слух и талант.

Изредка Пугачева встречается с лучшими друзьями – принимает у себя или навещает в гостях. На этот раз в Сети появилось видео застолья, на котором счастливая Пугачева решила поделиться с поклонниками своим отличным настроением.

«У нас весело!», — снимая себя на видео рядом с Александром Буйновым, улыбнулась Примадонна.

Буйнов спросил, а где ее муж, и Пугачева поспешила показать рядом сидящего Галкина, который был занят общением и не подыграл жене на камеру.

Тем не менее, атмосферу веселья и счастья Примадонне передать через видео удалось.

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