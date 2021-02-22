«Измерила кресло»: Волочкова в салоне красоты показала свой поперечный фирменный шпагат

Анастасия Волочкова в начале года отметила свой 45-летний юбилей. Звезда на вечеринке собрала самых дорогих и близких друзей, подарив им танцевальный подарок. Так балерина доказала, что она в прекрасной форме.
«Ягодка опять» уже после празднования юбилея возобновила гастроли и дала несколько концертов вместе с дочкой Ариадной. 15-летняя наследница с удовольствием выступила с вокальным номером на мамином концерте, чему балерина была несказанно рада.
Сейчас Волочкова восстанавливается после череды выступлений. Звезда сцены заглянула в салон красоты, чтобы навести лоск, и не отказала себе в удовольствии сделать шпагат.
«Измерила кресло мерой своего шпагата», — подписала фото Волочкова.
Волочкова запечатлелась в своем фирменном поперечном шпагате, еще раз продемонстрировав, что находится в отличной форме.