«Могла общаться, сходить на ужин»: Решетова рассказала о личной жизни после Тимати

Осенью прошлого года Анастасия Решетова объявила о разрыве с любимым, рэпером Тимати. Несколько лет пара транслировала настоящую идиллию, фанаты были уверены – дело идет к свадьбе. К тому же у звезд – годовалый сынок.

Сейчас каждый строит личную жизнь. Тимати, к примеру, сразу после расставания с Решетовой объявил, что стал героем шоу «Холостяк» на ТНТ, и скоро мы увидим его избранниц, которых для реалити он отбирал лично.

Решетова же постоянно давала повод хейтерам думать, что у нее появился бойфренд. Девушка решила рассказать о личной жизни у себя в микроблоге.

«Постоянно приписывают мне кого-то. Всегда смеюсь над этим. Да, я могла общаться, сходить на ужин, но до серьезных отношений дело не дошло еще. Всему свое время», — заметила телеведущая.

Решетова не ответила категоричное «нет» о том, есть ли у нее отношения с кем-то. Для модели важно присмотреться, и поход на ужин – это именно про знакомство поближе с человеком.

«Для того, чтобы узнать человека получше. Это процесс, когда присматриваешься. Я не могу с разбегу бросаться в отношения. Я всегда смотрю на перспективу, мне нужно быть уверенной и нужна стабильность. А если встречаться с кем попало тупо для того, чтобы мужчина был рядом, то это не очень хорошая история для девушки», — поделилась личным мнением модель.

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