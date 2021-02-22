Нежно: Бородина в кремовом жакете и джинсах-дудочках запечатлелась в красивых интерьерах

Ксения Бородина продолжает вести на телеканале ТНТ не только социальное ток-шоу, но и программу о стиле и преображении. Звезда вместе с экспертами моды и психологами помогает простым девушкам преодолеть сложности и найти свой путь к уверенности в себе и собственному стилю.

Сама Бородина в кадре всегда выглядит безупречно. Над ее стилем работают профессионалы, подбирающие ей аутфиты, от которых не оторвать глаз. На этот раз Ксения предстала в красивых интерьерах студии шоу в кремовом жакете и джинсах-дудочках. Завершили образ серые замшевые лодочки – в тон обстановке.

«Ксения, Ваш стиль мне очень нравится», «Супер», «Хорошо выглядишь», «Красивая», — поспешили заметить некоторые из поклонников.

Самой Бородиной очень нравится, как ей подбирают образы для съемок. На днях она призналась, что ее всегда красиво одевают, и каждый наряд для нее – настоящее открытие.

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