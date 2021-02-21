«Ох, что будет»: Полина Гагарина на шпильках и в юбке с молнией появилась на шоу Comedy Club

Полина Гагарина прославилась, когда стала участницей «Фабрики звезд». Девушка за минувшие годы смогла стать суперзвездой. Она даже ездила на международный песенный конкурс «Евровидение», где заняла второе место. Поклонники не перестают восхищаться трудолюбием девушки. В прошлом году она рассталась с Дмитрием Исхаковым. Даже ради общей дочки Мии пара не сохранила брак. Примечательно, что артистка не показывает своей грусти.

В последнее время Полина еще усерднее работает. Она активно снимается с разных проектах и даже получила роль в сериале «Бывшие». На днях певица выступила на публике, получив комплименты от поклонников. А 21 февраля она отправилась на съемки нового выпуска шоу Comedy Club. Блондинка не раз демонстрировала свое чувство юмора и заставляла смеяться даже Сергея Лазарева. На этот раз Гагарина появилась в студии в женственном образе в стиле total black.

На публике она предстала в мини-юбке на молнии из латекса и гипюровой полупрозрачной блузке. Аутфит дополнили туфли на шпильке.

«Ох, что будет», — заинтриговала она публику.

Вид Полины вызвал восторг у коллег и поклонников. «Бооомба!» — заявила Марина Кравец. «Что за краших , не могу», «Ох, хороша», «Шикарные ноги», «Вы, как всегда, прекрасны», «Прекрасна», «Даже не вульгарно», «Мне так нравится», — прокомментировали пост подписчики.

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