«Какой номер, мама!»: Неваляшка и Крокодил произвели впечатление на судей шоу «Маска»

Регина Тодоренко и Валерия были впечатлены яркими номерами участников и их вокалом.

Шоу «Маска» стало одним из самых популярных за последние годы. Зрителям нравится угадывать, кто скрывается под костюмами, вместе с судьями. В этом году проект оказался очень интригующим. В креслах жюри снова оказались: Филипп Киркоров, Валерия и Регина Тодоренко. Также пытаются довериться интуиции Тимур Родригез и Александр Ревва. Однако если одни участники для них открытая книга, то другие — загадки.

В новом выпуске шоу впечатлил судей Крокодил. За костюмом с хвостом скрывается мужчина. Валерия спросила, не занимается ли он стрижками.

«У меня нет волос», — заявил участник. «У моего мужа тоже нет, но он был парикмахером», — отметила артистка.

Однако выступление Крокодила еще больше всех запутало. Он спел оперным голосом знаменитую композицию Caruso. Регина Тодоренко вскочила с места. К концу номера все члены жюри встали, даже Киркоров.

«Какой номер, мама!» — выкрикнула Валерия. «Мурашки просто побежали! Ух, какой номер! А как это спето», — добавила она. «Мне кажется, это Стас Пьеха», — выдвинула версию певица. «Мужчина на сцене, красавец. Это Стас Пьеха», — присоединился Филипп Бедросович.

Еще одной темной лошадкой стала Неваляшка Уже после своего появления она рассмешила судей и призналась, что несколько раз была замужем и воспитывает детей, но немного. Участник исполнил хит Skyfall, поразив всех. Судьи снова вскочили с мест. «Питерское остроумие», — заметил Киркоров.

«Сначала я подумала — Ефим Шифрин. Но потом я подумала, и после этого выступления, мне кажется, что в этой маске потрясающий артист, прекрасно поющий юморист Юрий Гальцев», — заявила Валерия.

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