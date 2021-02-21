С двумя красотками: Дава сразил судей чувственным квикстепом, получив максимальные баллы

Давид Манукян, более известный как Дава, еще несколько лет назад был никому неизвестен. Однако сначала он стал блогером, а роман с Ольгой Бузовой сделала его еще более знаменитым. Он даже записал трек с Филиппом Киркоровым. Однако в начале этого года парень расстался с Ольгой Бузовой. Телеведущая так и не раскрыл причины размолвки. А Дава успел посвятить песню драме, которая произошла в его жизни.

Однако ни личная жизнь, ни вывих плеча не помешали Даве дойти до финала шоу «Танцы со звездами». Он выступает на публике с Дарьей Палей. Ранее его пришел поддержать Киркоров. Артист стал лидером по итогам голосования. Однако в финале прошло два тура, где он поборолся за победу. Его первое выступление было с Дарьей и Елизаветой Симоновой. Девушки предстали в образе Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», а Манукян в костюм кружил их на танцполе. Они показали чувственный квикстеп.

Егор Дружинин признался, что это выступление его впечатлило. Он и остальные судьи поставили по максимальной оценке. В сумме получилось 40 баллов. Дава возглавил турнирную таблицу. Он показал зажигательный танец с партнершей. Артист показал хороший уровень, но на этот раз не все члены жюри поставили им высокие оценки.

«Он правда молодец. Он многое не показывает. он проходит через реальные трудности на протяжении всех этих недель. 10 лет перерыва это огромная цифра», — заступилась за парнера Палей.

По результатам двух туров Дава оказался на последнем месте. За него пришла поболеть вся семья, даже мама, поэтому он не расстроился. За него активно голосовали зрители на протяжении минувших недель, поэтому все может измениться. Результаты финального голосования от зрителей объявят после полуночи 21 февраля.

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