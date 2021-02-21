Соблазнительное тело: Рудова в коротких шортиках похвасталась кубиками пресса и пышной грудью

Наталья Рудова – поклонница спортивных упражнений. Занятия дают свой результат – 37-летняя блондинка находится в прекрасной форме. Ей она решила похвастаться в своем микроблоге. Идеальное тело, кубики пресса и пышная грудь – мечта многих. На кадрах Наталья позировала в коротких шортах и топе на тонких бретелях, который подчеркнул изгибы фигуры. Ранее Рудова признавалась, что особенно любит кардиотренировки.

Напомним, что Новый год блондинка встретила в Дубае. Там же провела и каникулы. На курорт она ездила в компании подруги Анастасии Решетовой, с которой познакомилась более пяти лет назад на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

Добавим, что широкую популярность Наталья получила благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. В прошлом году блондинке приписывали беременность, но позже она опровергла все домыслы.

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