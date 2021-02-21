«Увлекательнейший аттракцион»: 30-летняя Тодоренко установила себе брекеты

Регина Тодоренко установила себе брекеты. На этот шаг телеведущую подтолкнули вопросы, связанные со здоровьем. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Брекеты в 30 лет — это увлекательнейший аттракцион. Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и так далее, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», — написала Тодоренко.

Многие подписчики поддержали Регину в ее решении.

Напомним, недавно Тодоренко с семьей отдыхала на Бали. На курортном острове они встретили новый год и провели значительную часть января.

Добавим, что Тодоренко замужем за экс-участником дуэта Smash!! Владом Топаловым. В 2018 году у них родился сын Михаил.

Смотрите также: