В шаге от победы: Дмитрий Лысенков покинул шоу «Танцы со звездами» из-за травмы

После полуфинала были оглашены результаты зрительского голосования. В итоге побороться за первое место смогли лишь пять участников.

Проект «Танцы со звездами» больше 10 лет выходит в эфир. Зрители успели полюбить членов жюри, которые справедливо оценивают претендентов на победу. Также многие знают, что завоевать первое место могут самые неожиданные участники. Так несколько лет назад триумфальную победу на шоу одержала Ирина Пегова, которая не занималась бальными танцами, а также обладает нестандартной фигурой, поэтому ей было тяжелее, чем остальным.

На этот раз Давид Манукян, более известный как Дава, еще на первых съемках вывихнул плечо, но это не помешало дойти ему до финала. Сергей Лазарев, Екатерина Гусева, Катерина Шпица, Антон Шагин также покорили жюри и зрителей. А вот в финале покинула шоу сразу три пары. Дмитрий Лысенков выступал с Ольгой Николаевой. Они были на втором месте по результатам голосования, но им пришлось уйти.

Оказалось, что актер получил травму. Врачи ему запретили выступать. Лысенков блестяще исполнил фокстрот в прошлый раз, но на тренировке он повредил ногу. Звезда сериала «Домашний арест» признался, что ему очень жаль. Он извинился перед своей партнершей. А вот после голосования зрителей в судейской таблице последними оказались: Янина Студилина и Денис Тагинцев, а также рэпер ST и Евгения Толстая.

Три пары покинули танцпол и проект. При этом остальные пять участников со своими партнерами продолжили бороться за победу. После двух туров таблица с результатами сильно преобразилась. А вот узнать, кто станет обладателями кубка зрители смогут после в ночь на 22 февраля, когда будут посчитаны все голоса, отправленные за участников.

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