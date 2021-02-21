«Поздравляю! Горжусь!»: Ксения Бородина похвасталась спортивными успехами старшей дочки

Маша заняла первое место в турнире по художественной гимнастике.

Ксения Бородина – мама двух дочек. Старшую Машу, которой уже десять лет, она родила в браке с Юрием Будаговым. Девочка занимается художественной гимнастикой и уже выигрывает турниры. В своем Instagram Бородина поделилась снимками Маши, которая выиграла открытый городской турнир «Московская зима».

«Моя доченька! Поздравляю, горжусь!», — написала Бородина.

Похвастался успехами Маши и Курбан Омаров. В своем микроблоге он также опубликовал фото приемной дочки.

«Еще одна победа в нашу копилку. Урожайная выдалась неделя», — написал Омаров.

Напомним, ранее медаль на соревнованиях завоевал сын Курбана от первых отношений – Омар. Мальчик занимается единоборствами.

Ксения Бородина и Курбан Омаров стали супругами в 2015-м. В том же году телеведущая родила бизнесмену дочку Теону.

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