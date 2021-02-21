«Ужин в кругу друзей»: 62-летняя Юдашкина вместе с мужем устроила посиделки в компании Буйнова

Модельер впервые за долгое время провел время со своими друзьями. Рядом с ним была его супруга, которая показала женственный образ.

Марина Юдашкина не так давно отметила годовщину отношений с Валентином Юдашкиным. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они живут в особняке, где обычно часто принимают гостей, но из-за пандемии почти год супруги не устраивали посиделки. Лишь изредка они приходи в гости к Алле Пугачевой, а также устраивали себе свидания, посещая ресторан. Накануне влюбленные впервые за долгое время увиделись с друзьями.

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Как оказалось, Юдашкин отправился с женой на ужин в особенное место. Он облачился в костюм с изумрудным джемпером и платком в тон. Его супруга предпочла уютный повседневный аутфит. 62-летняя Марина подчеркнула стройную фигуру черными брюками-дудочками. Также она надела молочный джемпер. Женщина распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Компанию паре составили Александр Буйнов, Олеся Судзиловская и другие друзья.

«Вчера был замечательный ужин в кругу друзей!» — написала Марина.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что жена модельера прекрасно выглядит. «Я вас обожаю! Вы вся такая домашняя любящая», «Какая красивая пара. Валентин и Марина», «Такие красивые все», «Аллы не хватает», «Крутая Марина, выглядит безупречно», «Алла недавно тоже увиделась с Буйновым», «Приятная компания», «Мне нравится, что вы такая элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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