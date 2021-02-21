«Так действуют мои руки на мартышек»: Гарик Харламов показал, как выглядел в десять лет

Буквально через неделю Гарику Харламову исполнится 40 лет. Шоумен родился в последний день зимы 1981 года. В своем Instagram он решил показать фанатам, как выглядел в десятилетнем возрасте, то есть почти 30 лет назад.

«Тогда мне было 10 лет и я первый раз держал в руках обезьян, которые почему-то решили поцеловаться. Вот так действуют мои руки на мартышек !», — написал Харламов.

Фанаты в очередной раз оценили чувство юмора Гарика и отметили, что шоумену нужно вести другую программу.

«Вам нужно вести «Давай поженимся!», — написали пользователи Сети.

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Напомним, в прошлом году Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. У них подрастает дочь Настя, которая учится в первом классе. Бывшей жене шоумен оставил особняк в Подмосковье.

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