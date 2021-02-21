Зажигательные танцы: Лиза Галкина в белом пышном платье станцевала с мамой

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают двое детей – Лиза и Гарри. В этом году двойняшкам исполнится уже по восемь лет. Они растут на радость звездным родителям и сотням тысяч фанатов. В одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram появилось архивное видео, на кадрах которого Лиза танцует вместе с мамой.

«Какие Вы классные! Жизнерадостные! Красотки!», — писали пользователи Сети.

Лиза нарядилась в белое пышное платье, образ дополнила маленькой сумочкой на длинном ремешке. Алла Борисовна выбрала укороченные «дырявые» джинсы и блузу с открытыми плечами.

Напомним, в этом году Примадонна и Максим Галкин отметят 10-летие совместной жизни.

Смотрите также: