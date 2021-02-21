«Какая нежная девочка»: Верник оценил фото Собчак в самолете

Недавно Ксения Собчак с мужем и сыном отдохнула на Мальдивах, а по возвращению в Россию вновь принялась за работу. В своем Instagram она опубликовала фото из самолета, рассказав подписчикам, что едет в очередную командировку. Ксения выбрала наряд в кремовых оттенках – пальто, жилет и даже аксессуары. Фанаты оценили ее снимок.

«Классная! Какая красивая! Красотка! Кажется, кто-то очень красивый», — писали пользователи Сети. Не прошел мимо публикации телеведущей и актер Игорь Верник.

«Какая нежная девочка», — написал Верник.

Напомним, в 2019 году Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. А первым мужем журналистки был Максим Виторган, которому она родила сына Платона.

Смотрите также: