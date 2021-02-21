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Долгожданный отдых: Барановская в белом ажурном халатике позировала на Мальдивах

Телеведущая с детьми улетела в отпуск.

Долгожданный отдых: Барановская в белом ажурном халатике позировала на Мальдивах
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Недавно Юлия Барановская купила дом мечты. Она приобрела двухэтажный особняк с мебелью и ремонтом на Рублевском шоссе. Сколько за него отдала мать троих детей – не известно, но стоимость подобного в том же районе оценивается в миллион долларов. Теперь же Юлия решила отдохнуть. Вместе с детьми она отправилась на Мальдивы, о чем сообщила в своем Instagram.

«На недельку… Десять лет назад были в этом отеле с Артемом и Яной. Нас помнят, а это всегда приятно. В планах акулы, черепахи и манты морские дьяволы», — написала Барановская.

Телеведущая позировала в ажурном халатике на берегу океана с сыновьями от Андрея Аршавина. К слову, недавно стало известно, что экс-возлюбленный Барановской отсудил у своей бывшей жена Алисы Казьминой дом.

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