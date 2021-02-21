Жена Алдонина в честь чугунной свадьбы показала кадры с их невероятно красивого торжества

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в Instagram поделилась кадрами с их торжества, которое состоялось шесть лет назад. Пара празднует чугунную свадьбу.

На кадрах можно увидеть уникальные фотографии из прошлого. Вот футболист надевает кольцо на палец своей любимой женщине. Вот жена Евгения Алдонина в красивой белоснежной шубке в день свадьбы. Также есть кадры, где влюбленные находятся на море. Они невероятно счастливы.

«Олечка и Женя, поздравляю вас! Пусть в любую годовщину вашей свадьбы, глаза ваши так же светятся любовью. Пусть в вашей семье всегда горит семейный очаг и будет счастье», «Любви и счастья. Вы настоящие и очень подходите друг другу», «Оленька, поздравляю вас с Женей! Желаю пронести вашу любовь до конца! Вы этого заслуживаете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга – вторая жена Евгения Алдонина. Ранее у него был неудачный брак с певицей Юлией Началовой. Сегодня у Алдонина уже трое детей. Дочь Вера от первых отношений, а также дочь Анжелика и сын Артем от Ольги Алдониной.

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