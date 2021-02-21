«В коттедже два этажа, три комнаты и кухня»: Трусова о своем домике на участке Плющенко

Как отметила фигуристка, живет она там с мамой и двумя собаками.

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем коттедже, который для нее построил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Под его началом она тренируется последние полгода своей жизни.

«Дом расположен на участке Евгения Викторовича. В коттедже два этажа, три комнаты и кухня. Я там живу с мамой и двумя собаками, а в выходные езжу домой». Александра Трусова

Как отметила Александра Трусова, условия тренировок в группе Плющенко обговаривали с фигуристом еще прошлым летом ее родители. По словам фигуристки, муж продюсера Яны Рудковской не привык бросать слова на ветер. Он обещал построить для спортсменов каток и слово сдержал, так что теперь всем можно тренироваться в прекрасных условиях, сообщает «Чемпионат».

Ранее Александра Трусова делилась своим распорядком дня. Уже в 7.30 она встает, завтракает и идет на каток. Утром она делает упор на разминку и ОФП. Потом занимается на льду и идет на обед. Вечером у нее снова разминка на катке, ОФП и танцы. По вечерам звезда отечественного фигурного катания делает уроки с учителем по скайпу. Иногда после всех уроков она снова идет на каток и занимается скольжением.

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