Симпатичная леди в шляпе: Сергей Сафронов показал маму, которая ради него работала техничкой

Братья Сафроновы на одном из шоу «Битва экстрасенсов» рассказывали, что они выросли в простой семье. Их мама, увидев творческие задатки Ильи, Сергея и Андрея, бросила работу инженера на заводе и пошла работать техничкой, чтобы выиграть время и потратить его на отпрысков.

Папа будущих иллюзионистов тоже работал инженером на заводе, да к тому же подрабатывал, чтобы прокормить семью. Поэтому все бремя заботы о детях лежало именно на родительнице Сафроновых. Она же стала покупать сыновьям книги о фокусах, отдала их на занятия ритмикой, танцами, актерским мастерством, водила на кастинги. В итоге парни еще в детстве засветились в «Ералаше» и «Фитиле», а после 9 класса поступили в цирковое училище.

Сейчас знаменитые иллюзионисты безгранично благодарны своей матери за тот вклад, который она в них сделала. Сергей Сафронов в личном блоге показал, как сейчас выглядит Светлана Владимировна. На фотографии запечатлена изысканная леди в шляпке, в которой невозможно угадать бывшую техничку.

«Мама, я тебя люблю. Я говорю спасибо тебе за то, кто я есть. Что ты воспитала меня. Подарила мне братьев. Любовь. Я каждый день прошу Бога, чтобы ты была здорова и никогда не плакала. И чтобы ты видела, как прекрасен этот мир. Люблю тебя больше жизни», — написал Сергей в Instagram.

Смотрите также