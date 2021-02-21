Друг принес Андрею Малахову домой в рюкзаке урну с прахом своей жены

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказал шокирующую историю, которая с ним произошла более десяти лет назад.

По словам Андрея Малахова, однажды ему позвонил друг из института, с которым он иногда виделся. Товарищ сказал, не будет ли возражать ведущий, если в очередной раз он приедет к Малахову со своей женой. Звезда телевидения, естественно, был не против.

Через какое-то время друг приехал домой к Малахову. Ведущий спросил, а где же обещанная жена товарища. Тогда тот раскрыл рюкзак и показал урну с прахом. Телеведущий был шокирован и до сих пор не может забыть тот случай.

Отметим, что выпуск шоу «Прямой эфир», в котором Андрей Малахов поведал шокирующую историю из молодости, был посвящен певице Валентине Легкоступовой и музыканту Крису Кельми. В студии гости активно обсуждали исчезновение прахов этих известных на всю страну артистов.

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