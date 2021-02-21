«У меня дыра в груди»: Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по Андрею Мягкову

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по ушедшему из жизни актеру Андрею Мягкову. В какой-то момент 60-летней артистке стало плохо. Она вышла к микрофону, но разрыдалась во время траурной речи, с трудом подбирая слова.

«У меня дыра в груди. Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога. Если бы сейчас можно было отдать свое сердце Андрею Мягкову, я бы это сделала». Вера Сотникова

Как отметила актриса, в 1977 году она пришла поступать в Школу-студию МХАТ. Тогда там как раз преподавал Андрей Мягков. По словам актрисы, в заведении преподавали прежде всего мастерство по человековедению. Она заметила, что актер всегда учил ее, как правильно жить. Вместе с Мягковым она играла в таких постановках, как «Три сестры» и «Дядя Ваня», сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его вдова актриса Анастасия Вознесенская не пришла на похороны из-за плохого самочувствия.

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