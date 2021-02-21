Теперь ради закрытого корпоратива с Тимати: владелец «Сима-ленда» снова собрал вместе сотрудников

Рэпер прилетел на Урал, чтобы поздравить рабочих с Днем защитника Отечества.

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский снова собрал своих сотрудников вместе. На этот раз ради закрытого корпоратива, посвященного Дню защитника Отечества, с рэпером Тимати, который специально прилетел на Средний Урал.

В Сети уже стали появляться видеозаписи с выступления. На них можно увидеть, что около сцены стоит несколько сотен человек, которые слушают песни рэпера и активно машут руками. Кроме Тимати свои композиции исполнила перед сотрудниками «Сима-ленда» поп-группа Artik & Asti, пишут «Моменты».

Ранее перед сотрудниками «Сима-ленда» выступали Полина Гагарина и рэпер Моргенштерн. Как известно, Андрей Симановский всегда радует на праздники сотрудников, приглашая звезд эстрады.

Добавим, что сотрудники «Сима-ленда» прославились на всю страну после флешмоба в поддержку президента России. Позже мероприятие назвали несанкционированным, а свердловское министерство общественной безопасности вынесло предупреждение владельцу компании, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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