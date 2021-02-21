Вытаскивал Асю из кошмара: почему вдова Мягкова не появилась на кладбище и на прощании с мужем

Из театра любимый всеми актер ушел вслед за своей женой.

Вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на прощание с мужем в МХТ имени Чехова. Не было ее и на Троекуровском кладбище во время похорон.

Впрочем, удивляться этому вовсе не стоит. Дело в том, что уже больше десяти лет Анастасию Вознесенскую, которой сейчас 77 лет, мучают проблемы со здоровьем. Все началось в 2008 году, когда она тяжело заболела. Тогда женщина перенесла инсульт и менингит. Сам Мягков посвятил после этого себя полностью жене. Он практически перестал сниматься в кино и выходить на сцену театра. Все время был около супруги.

больше по теме Вдова Андрея Мягкова не появилась на прощании с мужем в МХТ имени Чехова Актриса Анастасия Вознесенская в последние годы очень плохо себя чувствует.

Близкая к семье мать ведущего Бориса Корчевникова Ирина Леонидовна позже рассказывала, что окончательно Анастасия Вознесенская простилась со сценой как раз после инсульта.

«Андрей дважды вытаскивал из кошмара Асю. Я имею в виду болезнь. У Аси был тяжелейшей формы менингит. По-моему, туберкулезный, самый страшный. Врачи приговорили. Андрей выходил и выносил Асю… На одном из спектаклей Асе стало плохо – инсульт».

Ирина Корчевникова

Интересно, что жили звезды в последнее время на небольшую пенсию. Мягков получал, к примеру, в районе пятидесяти тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет буквально на руках у жены. У него резко стало плохо с сердцем. Врачи уже ничем не могли ему помочь.

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