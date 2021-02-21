«Виноваты, конечно, оба»: Ольга Бузова назвала причины расставания с Давидом Манукяном

Певица Ольга Бузова, общаясь со своими поклонниками в Instagram, назвала причины, по которым рассталась с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Она не стала все винить только на бывшего возлюбленного, признав, что вина в этом непростом разрыве лежит и на ней.

«Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще, вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться обидами, страхами. Виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу». Ольга Бузова

Как отметила Бузова, для Манукяна сейчас очень важна победа в «Танцах со звездами». По ее словам, если этот успех сделает музыканта счастливым, то и она порадуется за него. Как добавила звезда, глупо отрицать, что Манукян большой профессионал и крутой танцор. Он, как думает Бузова, достоин победы в проекте.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались после полутора лет отношений.

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