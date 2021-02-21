«Такая красивая!»: жена Цекало, возлежа на своей картине в прозрачной маечке, показала роскошную грудь

Дарина Эрвин волнует своих поклонников не только живописью, но и снимками в Instagram.

Художница Дарина Эрвин известна поклонникам не только своими смелыми эротическими картинами, но и статусом. С 2019 года она является женой знаменитого артиста и продюсера Александра Цекало. Кроме того, в последнее время она активно зарабатывает очки в качестве блогера.

Фотографии девушки в Instagram имеют очень схожий характер с ее живописью, имея легкий флер эротизма. Впрочем, с такими формами, как у брюнетки, избавиться от этих ассоциаций очень сложно. Дарина имеет выдающийся бюст, округлые бедра, красивые стройные ноги и тонкую талию.

На последнем фото в ее блоге девушка позирует, упираясь пышной грудью в собственную картину. При этом Эрвин облачена в прозрачную маечку, через которую прекрасно виден лиф.

«Такая красивая! Не знаю никого прекраснее», «Ни ангелы, ни демоны, ни боги не видели подобной красоты. Ведь на земле даются лишь немногим такие совершенные черты», «Настолько очаровательных девушек давно я не видел», «Какая ты красивая, я безумно влюблена в твой образ», «Почему ты такая красивая», «Повезло тому, кто рядом с вами», «Грудь роскошная!» — прокомментировали кадр фолловеры.

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