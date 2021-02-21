«Как она плывет!»: муж Нюши заворожился ягодицами Лопыревой, следуя за ней по пятам

Певица Нюша после продолжительного отдыха на Мальдивах решила также отметиться в Арабских Эмиратах. Вместе с мужем Игорем Сивовым она прибыла в Дубай, где встретилась с Викторией Лопыревой. Друзья решили вместе посетить ресторан. «Как она плывет!» — восхитился избранник артистки, увидев блондинку.

Обе девушки примерили модные платья-сорочки, которые эффектно демонстрировали все изгибы их тел. Супруг певицы, как всякий мужчина, не упустил из вида этот момент. При этом бизнесмен даже не попытался скрыть того факта, что ему понравились рельефы не только возлюбленной, но и ее подружки тоже. Зафиксировав камеру крупным планом на бедрах Виктории Лопыревой, он следовал за не по пятам, сопровождая в заведение. Позже он переключился на фигуру своей жены

«Чтобы мужчины сегодня мне позавидовали все», — объяснил он свой поступок.

Отметим, что мужа Виктории рядом не было. Игорь Булатов в настоящий момент живет и работает на севере, в республике Коми, первым заместителем председателя правительства. Модель же уже около года обитает вместе с сыном Марком Лионелем в Дубае, иногда наведываясь в Турцию и на Мальдивы.

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