«Месхи сейчас рыдает»: Климова, эротично подняв юбку, красиво запечатлелась на берегу моря

Поклонники актрисы в восторге от ее яркой внешности.

43-летняя Екатерина Климова волнует умы тысячи мужчин по всему постсоветскому пространству. Фильмы с ее участием практически всегда имеют успех, а ее яркая внешность привлекает внимание.

Актриса обладает необыкновенным магнетизмом, стройной фигурой, выразительными глазами и выдающейся харизмой, а каждое ее новое фото горячо обсуждается на просторах интернет-пространства. Фан-аккаунт Екатерины обнародовал снимок, который она сделала на отдыхе в Турции. На фото артистка подняла подол длинной юбки, обнажив роскошные ноги. В моменте счастья звезда выглядит особенно очаровательной.

«Красивее Анжелины Джоли!», «Просто девочка!», «Дети, а она все такая же красотка», «Месхи сейчас рыдает. Такую женщину потерял», «Такая естественная», «Очаровательные ножки», «Очень сексуальная», «Есть же красивые люди», «Сказочная принцесса», — прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что у Климовой четверо детей от трех мужей: ювелира Ильи Хорошилова, актеров Игоря Петренко и Гелы Месхи. В настоящий момент звезда в разводе.

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