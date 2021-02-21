«На чердаке»: в каких условиях живет сын Наташи Королевой

Вот уже несколько месяцев сын Наташи Королевой Архип счастлив в новых отношениях. Парень встречается с танцовщицей на пилоне Мелиссой, которая приобщила своего бойфренда к этому направлению хореографии.

В личном блоге начинающий артист демонстрирует свои навыки, а хейтеры комментируют – дескать, пошел по стопам отца-стриптизера. Между тем, Архип больше старается все-таки следовать примеру матери и уже записал несколько музыкальных треков, в том числе, перепев ее старый хит «Дельфин и русалка» в новой интерпретации. И, хотя раньше Наташа критически высказывалась о желании отпрыска пойти по ее стопам, в настоящий момент старается его поддерживать в творческих начинаниях, продвигая парня в Instagram.

Королева, в принципе, лишний раз не вмешивается в дела сына и его романы, вначале с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной, а потом с танцовщицей на пилоне Мелиссой, не критикует. В личном блоге про нынешней возлюбленной она лишь сказала: «Миленькая девочка».

Между тем, похоже, что новая возлюбленная парня частенько бывает у Королевой дома, если не переселилась к ней. Дело в том, что отпрыск звезды все еще живет с мамой. Ранее певица так сказала про место дислокации своего сына, общаясь со фолловерами: «Пока его гнездо на чердаке в родительском доме». Как выглядит этот «чердак» показала публике Мелисса.

«Обожаю домашние вечера», — подписала она фото.

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