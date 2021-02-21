Зимняя прогулка: Зуева показала подросшую дочь от Козловского на редком кадре из США

Актриса Ольга Зуева поделилась со своими фолловерами редкими кадрами со своей дочерью Одой Валентиной от Данилы Козловского. Она запечатлела зимнюю прогулку по Нью-Йорку с 11-месячной крошкой.

В кадре малышка, облаченная в теплый васильковый комбинезон, уверенно держится на ногах, шагая по снежной дороге. Как всегда, девочку сопровождает верная собака Зуевой по кличке Груша. Беспородное животное актриса некогда забрала из приюта, теперь четвероногий друг преданно служит своей хозяйке.

Отметим, что Оде Валентине 2 марта исполнится уже год, она родилась в Америке. В итоге Данила вернулся в Россию, чтобы закончить начатые проекты, а Ольга осталась с дочкой за границей.

Вначале актриса сняла уютный домик в маленьком городке Монток, а потом перебралась в квартиру в Нью-Йорке. Со своей наследницей Зуева часто гуляет по побережью, а компанию им составляет собака.

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