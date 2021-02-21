«Нереальная история»: Николаев и Проскурякова отметили 15 лет со дня знакомства

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в сентябре 2010-го года. Но отношения у них завязались намного раньше. Прежде, чем звезды поженились, прошло немало дет и испытаний. Об этом рассказала жена народного артиста своим поклонникам в личном блоге.

«15 лет назад, 21 февраля 2006 года, мы с тобой встретились и началась какая-то нереальная история… Как мы долго притирались, боялись, ссорились и тут же мирились, сходились и расходились по 20 раз за день, ох и поколбасило нас вначале, но любовь друг к другу и желание быть вместе все победило! Спасибо тебе! Я люблю тебя, Игорь. С нашим днем знакомства!» — написала девушка.

Композитор тоже отметился в этот день в своем Instagram. Он сказал, что после дня знакомства с Юлией его жизнь стала совсем другой. «Спасибо за новую жизнь, спасибо за нашу Вероничку! Люблю тебя», — обратился он к жене.

Напомним, пара воспитывает пятилетнюю дочь Нику. У народного артиста также есть наследница Юлия 43 лет от первого брака с Еленой Кудряшевой. В отношениях с Наташей Королевой детей не появилось.

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