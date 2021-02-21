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Теперь сосед Гафта: как выглядит могила Мягкова

Звезда фильма «Служебный роман» умер 18 февраля.

Теперь сосед Гафта: как выглядит могила Мягкова
Андрей Мягков. Фото: Global look press

Россияне простились с народным артистом Андреем Мягковым. В 82 года от острой сердечной недостаточности практически на руках у жены актрисы Анастасии Вознесенской он скончался у себя дома. Врачи лишь успели констатировать у него смерть.

Могила Мягкова располагается рядом с погостом Гафта.
Могила Мягкова располагается рядом с погостом Гафта. Стоп-кадр видео: КП

Гражданская панихида прошла во МХТ им. Чехова, где он служил, затем состоялось отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. А похоронили Андрея Васильевича на Троекуровском кладбище рядом с Валентином Гафтом. Также теперь с ним печально соседствуют Сергей Юрский и Борис Клюев.

Могила Мягкова на Троекуровском кладбище.
Могила Мягкова на Троекуровском кладбище. Стоп-кадр видео: КП

На могиле артиста по православным традициям пока установили лишь деревянный крест, который затем сменят на памятник. А пока здесь все просто: холм, портрет любимца публики и море свежих цветов, которые нескончаемым потоком несут его поклонники на погост.

Могила Мягкова на Троекуровском кладбище.
Могила Мягкова на Троекуровском кладбище. Стоп-кадр видео: КП

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