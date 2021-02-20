«Ждала два месяца»: экс-участница «Дома-2» Катя Токарева раскрыла подробности операции за границей

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева накануне рассказала в сторис Instagram, что ей сделали операцию в одной из клиник Польши.

Брюнетка утверждает, что сейчас с ней все в порядке. Катя дала понять, что у нее обнаружились гинекологические проблемы, избавиться от которых можно было только оперативным методом.

Вмешательство было плановым, своей очереди в клинику Екатерина Токарева ждала два месяца.

«Изначально в больницу записалась просто по телефону, без единой справки, оформлений бумажной волокиты, — поделилась экс-участница «Дома-2» в сторис Instagram. – Все в электронной системе после первого посещение гинеколога. В первый день в больнице все нужные анализы для лапароскопии взяли. Свою очередь ждала два месяца».

Сейчас уже все позади, врачи готовят Екатерину Токареву к выписке из клиники. Не исключено, что операция может быть связана с желанием Кати стать матерью. Она уже больше восьми лет живет в браке с Юрием Слободяном, а детей у пары пока нет.

Напомним, что Токарева и Слободян полтора года назад эмигрировали в Польшу, где поселились в городе Познань.

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