«Нарочитая сексуальность»: Анна Седокова запечатлелась в легинсах и топе, визуально уменьшив талию корсетом

Певица Анна Седокова, безусловно, одна из самых чувственных и сексуальных женщин российского шоу-бизнеса. Анна обожает устраивать провокации в Instagram и сопровождает горячими снимками даже публикации, претендующие на интеллектуальность.

На этот раз Анна Седокова сделала пост, посвященный своему общению в модном приложении Clubhouse на тему о том, как должна себя вести женщина, чтобы угодить мужчине. Тема, скажем прямо, несовременная. И мысли, которые высказывает Анна, внушать девушкам опасно. Именно с ними юные дивы становятся жертвами абьюза.

«Смотреть на мужчину снизу вверх. Своего мужчину. Отлавливать себя на мысли, когда ты считаешь себя выше его и останавливать. Это начало конца», — вот лишь один из тезисов, приведенных Анной Седоковой.

Зато пост звезда сопроводила фото, которое действительно заслуживает внимание. В кадре она запечатлена в легинсах, топе и корсете, который акцентирует ее талию и приподнимает грудь. Эротизма и чувственности кадру придает поза Анны и, как ни удивительно, ботиночки. Кстати, в них звезда снималась в клипе «Самолеты».

«Жакетика сверху не хватает, небрежно накинутого на плечи. Все-таки в женщине должна быть какая-то загадка. А то всегда как-то оголенно. Слишком нарочитая сексуальность», «Ну, что за красавица! Огнище!», «Похудела Анечка», — высказываются подписчики под фото Анны Седоковой.

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