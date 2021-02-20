«Нам здесь тесновато»: Оля Рапунцель показала квартиру, которую ей подарил «Дом-2»

Ольга Рапунцель стала последней участницей проекта «Дом-2», получившей квартиру за победу в конкурсе «Человек года». Высокое звание, а вместе с ним и «однушку» в Москве Оля завоевала по итогам 2019 года.

После ухода с проекта Ольга Рапунцель, ее муж Дмитрий и две дочери Василиса и София живут на съемной квартире. В выигранной еще нужно сделать ремонт, но и после него семья там жить не планирует – квартира для них маловата.

«Это квартира-студия, 33 квадратных метра с балконом, квартира неплохая, но нам здесь будет тесновато. Плюс, вы видите, квартира без отделки. Нужно будет делать в ней ремонт под ключ, плюс покупать сантехнику, двери, бытовую технику, мебель и т.д., и в ней ремонт может затянуться на долгие годы», — поделилась Ольга Рапунцель в Instagram.

Ольга пока не знает, как поступить – то ли сделать ремонт и сдавать жилье, то ли продать эту квартиру.

Но между тем, весной у семьи все равно состоится новоселье. Как рассказала экс-участница «Дома-2», они с мужем Димой Дмитренко купили двухкомнатную квартиру и совсем скоро получат ключи от нее.

«Я очень жду этот момент, я всю жизнь мечтала о своей квартире в Москве», — призналась Ольга.

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