«Переливается с океаном»: Мария Миронова в струящемся платье известного дизайнера «парит в воздухе» на Мальдивах

Звезда театра и кино Мария Миронова уже больше двух недель отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и годовалым сыном Федей.

Во время отпуска актриса не забывает о своих преданных фанатах. Мария Миронова часто радует подписчиков Instagram атмосферными видео-зарисовками, снятыми на берегу Индийского океана. Каждый раз в кадре она предстает в роскошных образах. С собой на отдых Мария Миронова взяла не только бикини, но и очень красивые струящиеся летние платья.

В Instagram актриса поделилась видео, на котором создала эффект парения в воздухе. Сначала звезда стоит на деревянном помосте, уходящем в океан. Но по мере звучания музыки, помост исчезает из вида, и в кадре остается лишь плывущая по воздуху красавица Мария.

«День 18-й – взлетаем. Аккомпанемент местных музыкантов. Хорошо поют ребята», — подписала видео Миронова.

Роскошное платье от дизайнера Алены Ахмадуллиной делает Марию Миронову еще более воздушной и придает кадру непередаваемую атмосферу чудесного летнего дня.

«Платье очень красивое, прямо, бегущая по волнам Мария», «Девочка-лето, девочка-солнце, очень красиво», «Красивая, легкая. В этом платье вы как будто переливаетесь с этим волшебным океаном», — восторгаются поклонники Марии Мироновой.

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