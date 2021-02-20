«Фейерверк!»: Анна Нетребко в шубке цвета топленых сливок запечатлелась с Филиппом Киркоровым в центре Москвы

Звезда и ее семья провели время в обществе короля поп-сцены.

Оперная дива Анна Нетребко всю эту зиму проводит в России. Звезда совмещает отдых в родных местах с гастролями. Не так давно вокалистка блистала на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а на днях сменила локацию, переместившись в столицу. Теперь выступлений звезды мировой оперной сцены ждут ее московские поклонники.

Ну а в эту субботу, 20 февраля, Анна Нетребко вместе с мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго Аруа провела время в обществе короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Популярный исполнитель, как известно, много лет дружит с семьей Анны Нетребко.

Все четверо запечатлелись во время прогулки по центру Москвы на фоне храма Христа Спасителя.

«Московский сюжет морозной субботы: традиционная прогулка с друзьями накануне завтрашней грандиозной премьеры «Турандот» в Зарядье», — подписал кадр в Instagram Филипп Киркоров.

Все участники импровизированной фотосессии выглядят очень счастливыми и яркими. Анна Нетребко для зимней прогулки облачилась в белую норковую шапочку и шубку цвета топленых сливок. Филипп Киркоров запечатлен в красной кепке, а сын Нетребко – в меховой шапке-ушанке оттенка незрелых оливок.

«Фейеверк!» — одной из первых оставила комментарий под фото в Instagram Филиппа Киркорова Анна Нетребко.

Вероятно, звезда имеет в виду и краски, и яркие эмоции, которые были получены во время совместной прогулки.

Смотрите также